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Spor
AA 25.05.2023 16:30

Mehmet Büyükekşi Fenerbahçe Futbol Akademisi'ni ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve federasyon heyeti, Fenerbahçe Futbol Akademisi'ne ziyarette bulundu.

Mehmet Büyükekşi Fenerbahçe Futbol Akademisi'ni ziyaret etti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Büyükekşi ve TFF heyeti, Altyapı Akademileri Projesi kapsamında Altyapı Akademilerinde Türkiye Modeli oluşturmak ve sürdürebilmek adına gerçekleştirdiği kulüp akademileri ziyaretleri çerçevesinde, Fenerbahçe Futbol Akademisi'ni ziyaret etti.

İlk olarak sabah saatlerinde Fikirtepe'de bulunan tesisleri ziyaret eden Büyükekşi'ye, Fenerbahçe Kulübü'nün Futbol Akademi'den sorumlu yönetim kurulu üyesi Özgür Özaktaç, akademi genel koordinatörü Tahir Karapınar, teknik ve idari kadro ile antrenörler eşlik etti.

Mehmet Büyükekşi Fenerbahçe Futbol Akademisi'ni ziyaret etti

Burada yapılan incelemeler esnasında Özgür Özaktaç tarafından bilgilendirilen Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet, daha sonra kulübe geçti.

Kulüp ziyaretinden sonra Başkan Ali Koç ile Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ne geçen Büyükekşi, burada sporcular, teknik ve idari kadroyla bir araya geldi. Büyükekşi, Futbol Akademi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

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