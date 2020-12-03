Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2018'den bu yana sarı-kırmızılı ekipte yardımcı antrenörlük görevini yürüten Uğurata ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Antrenörlük kariyerine 2001'de başlayan Ömer Uğurata, Beykozspor, İTÜ ve Darüşşafaka'nın yanı sıra milli takımların çeşitli kategorilerinde görev yaptı.

Sarı-kırmızılı takımda, bu sezon istenilen sonuçların alınamaması üzerine 10 Kasım'da başantrenör Ertuğrul Erdoğan ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.

