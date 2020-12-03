Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakatlanan Haaland ocak ayına kadar forma giyemeyecek
[Fotoğraf: AFP]
Almanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Erling Haaland, sakatlığı nedeniyle ocak ayına kadar forma giyemeyecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lazio ile 1-1 berabere kalarak gruptan çıkmayı garantileyen Borussia Dortmund'un teknik direktörü Lucien Favre, Lazio karşınsa maç kadrosundan son anda çıkartılan sezonun formda oyuncusu Haaland'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.
Favre, Haaland'ın maç öncesinde yapılan son antrenmanda sakatlandığını söyleyerek, "Kas sakatlığı yaşıyor. Ocak ayının ilk günlerinden önce sahalara dönemeyecek. Bu sezon çok fazla maçta görev aldı" dedi.
Sezona iyi başlayan Norveçli golcü, ligde 8 maçta 10, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada 6 kez ağları sarstı.
Etiketler: Almanya
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