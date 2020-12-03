Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 09:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın koronavirüsü atlattı
[Fotoğraf: DHA]
COVID-19 testi pozitif çıkan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, tedavisinin olumlu sonuçlanmasıyla sağlığına kavuştu.
Başkan Aydın'ın 15 gün önce COVID-19 testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan Aydın, sağlığına kavuştu.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan başkan Aydın, “Karantina sürecim bitti. Sağlığım Allah’a şükür gayet yerinde. Bu süreçte arayan soran ilgilenen herkese teşekkür ediyorum. Kısa zaman içerisinde görevimin başına döneceğim” dedi.
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