Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
NBA'de 48 oyuncunun testi pozitif
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Amerikan Basketbol Ligi'nde 48 oyuncunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA), 22 Aralık'ta başlayacak yeni sezon öncesinde 546 basketbolcunun rutin COVID-19 testine girdiğini ve 48 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Adları açıklanmayan oyuncuların sağlık durumları iyi. Oyuncular karantinaya alındı.
Etiketler: NBA Koronavirüs
Son Haberler
- 11:47
- 11:36
- 11:50
- 11:38
- 11:47
Sıradaki Haber
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın koronavirüsü atlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz