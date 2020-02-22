Haber Giriş: Kaynak: AA
Galatasaray derbiye hazır
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray, Süper Lig'de 23 Şubat Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların pas çalışmasının ardından taktik çalışması yaptığı belirtildi.
Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ardından Zorlu Center'da bulunan Hotel Raffles İstanbul'da kampa girdi.
Taraftarlar toplu olarak Ülker Stadı'na gidecek
Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma için toplu olarak Ülker Stadı'na gidecek.
Türk Telekom Stadı'nda toplanacak taraftarlar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından saat 15.00'te otobüslerle Ülker Stadı'na hareket edecek.
Etiketler: Galatasaray Fenerbahçe derbi kadıköy süper ligSon Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 16:30
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