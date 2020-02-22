Ligin son 3 haftasında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaşan sarı-lacivertliler, şampiyonluk iddiasını sürdürebilmek için Galatasaray'ı yenmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe, son dönemde yaşadığı kayıplarla, bir maç eksiğiyle haftaya lider giren Trabzonspor'un 6 puan gerisinde, 38 puanla 6. sırada haftaya başladı. Sarı-lacivertliler, derbiyi kazanması durumunda Galatasaray'la arasındaki puan farkını da 1'e düşürecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. Mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek.

Önemli eksikler

Fenerbahçe, derbi maça 3 önemli futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde, MKE Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Luis Gustavo, derbide takımını yalnız bırakacak. Bu karşılaşmada sakatlanan Emre Belözoğlu ile sakatlığı süren Garry Rodrigues de derbiyi kaçıracak.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Altay Bayındır ve Mauricio Isla ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Hasan Ali Kaldırım dönüyor

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray derbisiyle Süper Lig'de uzun bir süre sonra sahaya çıkması bekleniyor.

Sezonun büyük bir bölümünü sakatlık problemi yaşayarak geçiren Hasan Ali, ligde son olarak 6 Aralık'taki Gençlerbirliği maçında oynamıştı. Sakatlığından sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda 11 Şubat'ta GMG Kırklarelispor karşısında 45 dakika forma giyen milli sol bek, ligdeki MKE Ankaragücü maçında ise yedek kulübesinde oturdu.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın derbide Hasan Ali'yi ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.

Ersun Yanal'ın orta saha kurgusu merak ediliyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, Luis Gustavo ve Emre Belözoğlu'nun yokluğunda derbide orta saha dizilişini nasıl kuracağı merak ediliyor.

Kalede Altay Bayındır'ı oynatıp, savunma dörtlüsünü Isla, Jailson, Serdar Aziz ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturmayı planlayan Yanal'ın, orta sahanın ortasında Ozan Tufan'ın yanında Tolga Ciğerci ya da Tolgay Arslan'ı görevlendirmesi bekleniyor. Yanal'ın Tolga Ciğerci'yi ön liberoda oynatması durumunda sol kanadı Deniz Türüç'e emanet edip, Hasan Ali'nin dönmesiyle Nabil Dirar'ı da sağ kanatta oynatması öngörülüyor.

Tecrübeli teknik adam, orta sahanın göbeğini Ozan Tufan, Tolga Ciğerci ve Tolgay Arslan'la da kurmayı alternatifleri arasında bulunduruyor. Bu durumda santrfor arkasında görev yapan Max Kruse sol kanada geçecek. Sarı-lacivertlilerin ileri ucunda ise Vedat Muric olacak.

Fenerbahçe'nin, Galatasaray karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Altay Bayındır, Mauricio Isla, Jailson, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Nabil Dirar, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Deniz Türüç (Tolgay Arslan), Max Kruse, Vedat Muric.

Vedat Muric 3 haftadır suskun

Fenerbahçe'nin santrforu Vedat Muric, Süper Lig'de bu sezon ilk kez 3 maç üst üste gol atamadı.

Attığı 12 golle sarı-lacivertlilerin en skorer ismi durumundaki Muric, derbide de Fenerbahçe'nin hücumdaki en büyük gücü olacak.

Sarı-lacivertliler, Kosovalı santrforun gol attığı bütün maçları kazandı. Fenerbahçe, Muric'in sessiz kaldığı 11 maçın 10'unu kazanamadı.

Yoğun ilgi

Fenerbahçeli taraftarlar derbi biletlerine büyük ilgi gösterdi.

Kombineler dışında satışa çıkan az sayıdaki bilet çok kısa bir süre içinde tükendi. Kadıköy'deki maçta tribünler tamamen dolu olacak.

Kadıköy'de 20 yılı aşkın süredir yenilmiyor

Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı 20 yılı aşkın süredir maç kaybetmiyor.

Galatasaray'a son olarak sahasında 22 Aralık 1999'da yenilen Fenerbahçe, daha sonra oynanan 23 resmi maçta da mağlup olmadı.

Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler 15 galibiyet ederken, 8 derbi de berabere sona erdi.

Fenerbahçe derbi performansına güveniyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maç öncesi, son yıllarda derbilerdeki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Süper Lig'de 30 derbiye çıkan Fenerbahçe, bu maçların 24'ünü kaybetmedi. Bu 30 derbide 11 galibiyet, 13 beraberlik alan sarı-lacivertliler, iki rakibine de 3'er kez kaybetti.

Fenerbahçe, 2012-2013 sezonundan bu yana Galatasaray'a karşı 15 lig maçında 5 galibiyet, 7 beraberlik, 3 yenilgi aldı.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 8 sezonda 15 defa karşılaştığı Beşiktaş karşısında ise 6 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, siyah-beyazlılara da ligde son 15 maçta sadece 3 defa yenildi.

Galatasaray'a 5,5 yıldır kaybetmiyor

Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırlayacağı Galatasaray'a karşı Süper Lig'de 5,5 yıldır maç kaybetmiyor.

Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında son lig yenilgisini 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1'lik skorla aldı. Ligde rakibine 10 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe, bu derbilerde 3 galibiyet alırken, 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Son 10 derbide 4 gol yedi

Fenerbahçe, Galatasaray'la Süper Lig'de oynadığı son 10 derbide sadece 4 gol yedi.

Bu 10 derbinin 7'sinde sarı-lacivertli takım kalesini gole kapamayı başardı.

Söz konusu 5,5 yıllık süreçte Galatasaray, Olcan Adın, Ryan Donk, Martin Linnes ve Henry Onyekuru'yla Fenerbahçe'ye gol atabildi.