Çok Bulutlu 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 30.09.2023 15:03

Futsal A Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Hırvatistan'ın 4-8 ekim tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Futsalweek Turnuvası'na katılacak Futsal A Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Futsal A Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda milliler; Letonya, Norveç ve Fas ile mücadele edecek. Kadroya davet edilen oyuncular, 2 Ekim Pazartesi günü İstanbul Havalimanı'nda toplanacak.

Teknik direktörlüğünü Murat Kaya'nın yaptığı millilerin aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Alpay Yüzgeç (ZVV Ede Futsal), Rıza Ahmetoğlu, Süleyman Mehmet Torun (Adana 1954 FK)

Savunma: Burak Uğurlu (Gaziantep Kale), Mehmet Yiğit (Keçiören Bağlum Belediye), Yağız Yolcu (Kocaelispor)

Kanat: Melih Kaan Özkul (İstatistikspor), Umur Ağır (Krijnen Malle), Ramazan Bildirici (Çamlıca Spor), Erdem Kuş (RS Anderlect), Tahsin Özdağ (Bingöl Gençlik Spor)

Forvet: Muhammet Altunay (Şişli), Cem Keskin (Şişli), Adem Küçükkartal (Brondby IF Futsal), Rıdvan Baydan (Alipaşa)

ETİKETLER
Milli Sporcular
Sıradaki Haber
Süper Lig'in en değerli oyuncuları
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:32
Çin savaş uçağının Tayvan Boğazı'nda yolcu uçağının altından uçtuğu iddia edildi
15:31
Trump ile seçimlere müdahale davasında yargılanan sanıklardan biri, suçunu kabul etti
15:25
Yunanistan ile Türkiye sınırındaki köprünün inşaatı 2024'te başlayacak
15:13
Türkiye'den ABD'deki Ermeni provokasyonuna tepki
15:04
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Hesap kiralama
15:07
AK Parti'den Ermeni grupların saldırı girişimine kınama
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 9 bin 800 afet konutu yıl sonunda teslim edilecek
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 9 bin 800 afet konutu yıl sonunda teslim edilecek
FOTO FOKUS
Van'da susuzluktan bitkin düşen koyunlara can suyu
Van'da susuzluktan bitkin düşen koyunlara can suyu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ