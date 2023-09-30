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Spor
AA 30.09.2023 14:35

Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası devam ediyor
[Fotograf: AA]

Organizasyonda, dünyada sadece benzeri İtalya'nın Portofino kentinde bulunduğu belirtilen kırmızı mercanlarının yanı sıra farklı balık türlerine ev sahipliği yapan Ayvalık'ın su altı zenginliklerinin de tanıtılması hedefleniyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

22 sporcu katılıyor

Şampiyonaya katılan 22 sporcu, en güzel su altı video ve fotoğraf görüntülerini çekebilmek için birbirleriyle yarışıyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Sualtı Görüntüleme Teknik Kurulu Üyesi Hanife Küçükler, gazetecilere, bu yarışmanın Ayvalık'ta düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi. Etkinlik kapsamında 4 ayrı kategoride dalışlar gerçekleştirileceğini aktaran Küçükler, 22 sporcudan 5'i video, 4'ü hem video hem fotoğraf, diğerlerinin ise fotoğraf dalında mücadele ettiğini bildirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Küçükler, Türkiye'nin su altı güzelliklerini görmeyi, tanıtmayı, milli takıma sporcu yetiştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

"Su altı görüntüleme dalında çok iyi bir milli takımımız var. Bir ay sonra da Küba'da ülkemizi temsil edecekler. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası’nda çok güzel dereceler elde ettik."

Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası, 1 Ekim Pazar günü ödül töreniyle sona erecek.

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