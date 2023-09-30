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Spor
AA 30.09.2023 09:08

Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, Konyaspor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor.

Oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, haftaya 10 puanla 6. sırada girdi.

Ligde çıktığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 1'inden mağlup ayrılan Konyaspor ise 9 puanla 9. basamakta yer alıyor.

Beşiktaş'ta Mert Günok, Gedson Fernandes ve Ante Rebic'in sakatlıkları bulunuyor.

İki takım arasında 45. randevu

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile 45. kez karşılaşacak.

İki takım arasında oynanan 44 maçın 24'nü Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 14 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

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