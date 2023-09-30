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Spor
AA 30.09.2023 14:53

MotoGP'nin Japonya ayağında Jorge Martin birinci oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Japonya Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Prima Paramac takımının İspanyol motosikletçisi Jorge Martin kazandı.

MotoGP'nin Japonya ayağında Jorge Martin birinci oldu
[Fotograf: AA]

Sezonun 14. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Motegi kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte yapıldı.

Yarışı ilk sırada bitiren Martin, 12 puanı hanesine yazdırdı. Bitiş çizgisini Martin'den 1.390 saniye sonra geçen Brad Binder (Red Bull KTM) ikinci, liderin 5.279 saniye gerisindeki Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) üçüncü sırayı aldı.

Şu ana kadar Francesco Bagnaia'nın 5, Marco Bezzecchi'nin (Mooney VR46) 3, Jorge Martin ile Aleix Espargaro'nun (Aprilia) 2'şer, Alex Rins'in (LCR Honda Castrol) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

24 turluk Japonya Grand Prix'si 1 Ekim Pazar günü TSİ 09.00'da başlayacak.

Yarış öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 299 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 291

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 252

4. Brad Binder (Güney Afrika): 201

5. Johann Zarco (Fransa): 162

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