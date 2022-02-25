Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 27. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig'de 28. hafta maçları oynanacak. TFF 3. Lig'de ise 1. ve 3. Grup'ta 24, 2. Grup'ta 27. hafta karşılaşmalarına çıkılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)

20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor (Medical Park)

26 Şubat Cumartesi:

19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

27 Şubat Pazar:

13.30 Altay-Gaziantep FK (Alsancak Mustafa Denizli)

13.30 GZT Giresunspor-Göztepe (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Hatay)

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Nef)

28 Şubat Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

Spor Toto1. Lig

Bugün:

20.00 Altaş Denizlispor-Beypiliç Boluspor (Denizli Atatürk)

26 Şubat Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Eyüpspor (Mümin Özkasap)

19.00 Gençlerbirliği-Balıkesirspor (Eryaman)

27 Şubat Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 İstanbulspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

28 Şubat Pazartesi:

20.00 NasaDoge Menemenspor-Altınordu (Menemen İlçe)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

27 Şubat Pazar:

13.00 Şanlıurfaspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (Şanlıurfa GAP)

13.00 Teco Karacabey Belediyespor-Bucaspor 1928 (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.00 Eskişehirspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Eskişehir Yeni)

13.00 Ankara Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.00 Nazilli Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu (Nazilli İlçe)

13.00 Kırşehir Belediyespor-Isparta 32 (Kırşehir Ahi)

13.00 Uşakspor-Akhisarspor (Uşak 1 Eylül)

13.00 Pazarspor-Amed Sportif Faaliyetler (Pazar İlçe)

Kırmızı Grup

27 Şubat Pazar:

13.00 Sarıyer-Çorum FK (Yusuf Ziya Öniş)

13.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare-Bodrumspor (Bayburt Genç Osman)

13.00 Sivas Belediyespor-Silahtaroğlu Vanspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

13.00 Serik Belediyespor-Ankaraspor (Serik İsmail Oğan)

13.00 Turgutluspor-1461 Trabzon (Turgutlu 7 Eylül)

13.00 Sakaryaspor-İnegölspor (Yeni Sakarya Atatürk)

13.00 Ergene Velimeşespor-Niğde Anadolu (Mustafa Kemal Atatürk)

13.00 Diyarbekirspor-Adıyaman FK (Diyarbakır)

13.00 Etimesgut Belediyespor-Afjet Afyonspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

28 Şubat Pazartesi:

13.00 Kahramanmaraşspor-Somaspor (7 Ocak)

TFF 3. Lig

1. Grup

27 Şubat Pazar:

13.00 Osmaniyespor-Belediye Kütahyaspor (7 Ocak)

13.00 Criptoswaps Çatalcaspor-Elazığspor (Tepecik Şenol Güneş)

13.00 Bergama Belediyespor-Fatsa Belediyespor (İzmir Atatürk)

13.00 Karaman Belediyespor-Batman Petrolspor (Kemal Kaynaş)

13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Hendekspor (Kelkit İlçe)

13.00 Sancaktepe FK-Nevşehir Belediyespor (15 Temmuz)

13.00 Başkent Gözgözler Akademi-Bursa Yıldırımspor (Polatlı İlçe)

13.00 Artvin Hopaspor-Arnavutköy Belediyespor (Hopa İlçe)

13.00 Kahta 02-Formül Erbaaspor (Kahta İlçe)

2. Grup

26 Şubat Cumartesi:

13.00 Hacettepe-Bitexen Düzcespor (Yeni Mahalle Hasan Doğan)

27 Şubat Pazar:

13.00 68 Aksaray Belediyespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Dağılgan)

13.00 Kuşadasıspor-Darıca Gençlerbirliği (Kuşadası Özer Türk)

13.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan-İskenderunspor (Elazığ Doğukent)

13.00 Bayrampaşa-52 Orduspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Kalecik FK (Iğdır Şehir)

13.00 Siirt İl Özel İdaresi-Yomraspor (Siirt Atatürk)

13.00 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Çarşambaspor (Alanya Milli Egemenlik)

13.00 Kızılcabölükspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)

3. Grup

26 Şubat Cumartesi:

13.00 Esenler Erokspor-Mardin 1969 (Esenler Erokspor)

27 Şubat Pazar:

12.00 Çankaya FK-Karbel Karaköprü Belediyespor (Yeni Mahalle Hasan Doğan)

13.00 Fethiyespor-Orduspor 1967 (Fethiye İlçe)

13.00 Belediye Derincespor-Kardemir Karabükspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

13.00 Karşıyaka-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Bornova Aziz Kocaoğlu)

13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Başpınar)

13.00 Modafen-Büyükçekmece Tepecikspor (Alemdağ)

13.00 Ağrı 1970-Ceyhanspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 İçel İdmanyurdu-Criptoswaps Edirnespor (Mersin)