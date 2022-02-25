Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik, 8 yenilgiyle 34 puan toplayan ve 12. sırada yer alan Sivasspor, 41 puanla 6. sırada bulunan Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak.

Ligde geçen hafta Altay'ı 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 41 puanla 6. sırada bulunuyor.

Beşiktaş deplasmanda sadece 2 kez kazanabildi

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlandı.

Rakiplerine 13 kez konuk olan siyah-beyazlı takım, sadece 2 maçtan galibiyetle ayrıldı. Dış sahada 6 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 12 puan elde edebildi.

Son 7 maçta mağlup olmadı

Beşiktaş, ligde yaptığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Süper Lig'de son olarak 19. haftada İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, sonraki 7 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlikle 13 puan topladı.

Oynadığı son 6 maçta 2 gol yedi

Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 6 maçında kalesinde 2 gol gördü.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarını 1-1'lik skorlarla tamamlayan Beşiktaş; Gaziantep FK (1-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0), Fraport TAV Antalyaspor (0-0) ve Altay (1-0) maçlarında gol yemedi.

Batshuayi oynayabilecek

Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezası biten Michy Batshuayi, karşılaşmada forma giyebilecek. Batshuayi cezası nedeniyle geçen haftaki Altay maçında forma giyememişti.

Rosier hazır

Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın son 3 resmi maçında forma giyemeyen Valentin Rosier, takımla çalışmalara başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynanan maçta forma giyemeyen Rosier, ligdeki Altay ve Adana Demirspor karşılaşmalarında da görev alamamıştı.

Sakatlıkları henüz geçmeyen Oğuzhan Özyakup, Rıdvan Yılmaz, Cyle Larin ve Miralem Pjanic ise yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Alex Teixeira kart ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Alex Teixeira sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Alex Teixeira, yarınki karşılaşmada sarı kart gördüğü takdirde 28. haftadaki Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş'ta ayrıca sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Larin ve Rıdvan Yılmaz da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Beşiktaş ile Sivasspor 32. randevuda

İki takım arasında geride kalan 31 lig maçında Beşiktaş 15, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 43 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi.

Siyah-beyazlı takım, sezonun ilk yarısında evinde oynadığı maçta Demir Grup Sivasspor'a 2-1 üstünlük sağladı.

Sivas'taki maçlar

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 15 lig maçından 8'ini Beşiktaş, 4'ünü Sivasspor kazandı, 3 müsabaka da berabere bitti.

Sivas'ta siyah-beyazlılar 16, kırmızı-beyazlılar ise 15 gol attı.

Sadece bir maç golsüz tamamlandı

Taraflar arasındaki 31 lig maçının 30'u gollü geçerken, geçen sezonun ikinci yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş 7, Sivasspor ise 6 kez gol yollarında suskun kaldı.