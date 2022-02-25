Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir Fatih Karagümrük'ü konuk edecek
[Fotoğraf: AA]
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.
Son dört maçını kazanan turuncu-lacivertli ekip, haftaya 46 puanla 3. sırada girdi. Son maçında Demir Grup Sivasspor'u mağlup eden Fatih Karagümrük ise 36 puanla 11. sırada yer alıyor.
Medipol Başakşehir'de sakatlığı süren kaptan Mahmut Tekdemir, takımındaki yerini alamayacak.
Bu sezon üçer sarı kart gören Youssouf Ndayishimiye, Stefano Okaka, Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım ve Deniz Türüç ise ceza sınırında bulunuyor.
Etiketler: Medipol Başakşehir Süper Lig Fatih Karagümrük
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