Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Yarın:

16.00 Göztepe-Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

27 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)

16.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)

16.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)

19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

28 Aralık Pazartesi:

16.00 Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Altay-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Yarın:

13.00 Tuzlaspor-Altınordu (Vefa)

13.30 Beypiliç Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)

27 Aralık Pazar:

13.30 Menemenspor-Ankara Keçiörengücü (Menemen İlçe)

16.00 Akhisarspor-Giresunspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Ankaraspor-Yılport Samsunspor (Osmanlı)

28 Aralık Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Eskişehirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)