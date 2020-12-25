Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 01:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurumspor teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaştığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaşıldığını açıkladı.
Açıklamada, "Teknik direktör Mesut Bakkal ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar anlaştık. Hocamıza ve camiamıza hayırlı olsun" denildi.
Teknik Direktör Mesut Bakkal’la 2020-2021 sezonu sonuna kadar anlaştık. Hocamıza ve camiamıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/EmfrX46TpK— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) December 24, 2020
Etiketler: Erzurumspor Süper Lig
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