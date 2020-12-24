Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 23:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
NBA'da iki oyuncunun COVID-19 testi pozitif çıktı
Amerikan Basketbol Ligi'nde son bir haftada yapılan COVID-19 testlerinde iki oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
NBA'den yapılan açıklamaya göre 16 Aralık'tan itibaren 558 basketbolcuya uygulanan testler sonucunda iki pozitif vaka tespit edildi.
Ligde testi pozitif sonuçlanan kişiler, protokoller doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.
Etiketler: NBA
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