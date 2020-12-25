Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 02:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanı Altun'dan 'Biz şampiyonuz' paylaşımı
[Fotoğraf: AA]
Formula 1'de 2020 yılının en iyi yarışı, Türkiye Grand Prix'si seçildi. Formula 1'in açıklamasından sonra, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sevincini "Biz şampiyonuz" paylaşımıyla gösterdi.
İstanbul'da gerçekleştirilen Formula 1 Türkiye Grand Prix'si sezona damgasını vurdu. Unutulmaz anların yaşandığı yarış, sporseverler tarafından 2020'nin en iyi yarışı seçildi.
Formula 1 resmi internet sitesinde yapılan oylamada, İstanbul yarışı yüzde 33 oy alarak birinci oldu.
Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, haberi sosyal medyadan paylaştı, emeği geçen herkese teşekkür etti.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sevincini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi. Altun, Formula 1'in konuyla ilgili paylaşımını alıntıladı, "Biz şampiyonuz" notunu düştü.
9 yıl aradan sonra İstanbul'a dönen yarış, büyük heyecana sahne olmuş, ilkleriyle de iz bırakmıştı.
We are the champions https://t.co/YodEJAJD7x— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 24, 2020
Etiketler: Fahrettin Altun Formula 1
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