İstanbul'da gerçekleştirilen Formula 1 Türkiye Grand Prix'si sezona damgasını vurdu. Unutulmaz anların yaşandığı yarış, sporseverler tarafından 2020'nin en iyi yarışı seçildi.

Formula 1 resmi internet sitesinde yapılan oylamada, İstanbul yarışı yüzde 33 oy alarak birinci oldu.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, haberi sosyal medyadan paylaştı, emeği geçen herkese teşekkür etti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sevincini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi. Altun, Formula 1'in konuyla ilgili paylaşımını alıntıladı, "Biz şampiyonuz" notunu düştü.

9 yıl aradan sonra İstanbul'a dönen yarış, büyük heyecana sahne olmuş, ilkleriyle de iz bırakmıştı.

