Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 00:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filenin Sultanları üst üste 3. kez dörtlü finalde
[Fotoğraf: AA]
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki 14. maçında Güney Kore'yi 3-1 mağlup ederek dörtlü finale kalmayı garantiledi. Milliler, üst üste üçüncü kez dörtlü finale yükselmeyi başardı.
Filenin Sultanları, İtalya’nın Rimini şehrinde devam eden Voleybol Milletler Ligi’ndeki 11. galibiyetini 23-25, 25-20, 17-25 ve 18-25 set sonuçlarıyla elde etti.
Türkiye, bu sonuçla dünyanın en iyi 4 takımı arasında Avrupa kıtasını temsil eden tek takım oldu.
[Fotoğraf: AA]
Üst üste 3. kez dörtlü final heyecanı
Üst üste 3. kez dörtlü finalde mücadele etme hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde yarın TSİ 22.00’de Brezilya ile karşılaşacak.
Müsabaka, TRT Spor Web’den naklen yayınlanacak.
Ligde yarı final karşılaşmaları 24 Haziran Perşembe, final maçı ise 25 Haziran Cuma günü oynanacak.
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