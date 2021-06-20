Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 00:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
İspanya, Polonya'ya da takıldı
[Fotoğraf: AP]
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu'nda İspanya ile Polonya karşılaştı. Sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan İspanya, İsveç maçının ardından ikinci beraberliğini aldı.
Sevilla Olimpiyat Stadyumu oynanan karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetti. İspanya'nın bir penaltı atışından yararlanamadığı maç 1-1 sona erdi.
İspanya, 25. dakikada Morata'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Polonya'ya beraberliği getiren golü ise 54'te Robert Lewandowski kaydetti.
Bu golün ardından VAR incelemesi sonrası İspanya penaltı kazandı. 58. dakikada penaltıyı kullanan Gerard Moreno direği geçemedi.
E Grubu'nda ikinci beraberliğini alan İspanya, Slovakya'nın arkasında 2 puanla 3. sırada kaldı.
İlk puanını alan Polonya ise son sırada yer alıyor.
Etiketler: Euro2020
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