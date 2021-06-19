EURO 2020 F Grubu'nda Almanya ile Portekiz karşılaştı.

Allianz Arena'da oynanan dev mücadelede Anthony Taylor düdük çaldı.

Mücadele, Almanya'nın 4-2'lik galibiyetiyle noktalandı.

Maçtan önemli anlar

Portekiz, 15. dakikada Ronaldo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Almanya, önce Ruben Dias'ın, ardından Raphael Guerreiro'nun kendi kalesine attığı gollerle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı ve soyunma odasına bu skorla gidildi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Almanlar, Havertz ve Gosens'in arka arkaya golleriyle skoru 4-1'e taşıdı. Diogo Jota, 67'de fileleri havalandırarak farkı 2'ye indirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele, 4-2'lik Almanya üstünlüğüyle noktalandı.

Portekiz'in 9 yıl sonra ilk mağlubiyeti

İkinci maçında ilk galibiyetini alan Almanya, 3 puana ulaştı. İlk maçta Macaristan'ı deviren son şampiyon Portekiz ise, 2012 yılından bu yana ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonaları'nda mağlubiyet tattı.