Galatasaray Kulübü'nün seçimli olağan genel kurulu tamamlandı. İlk 10 sandıkta Eşref Hamamcıoğlu seçimi önde götürdü. Fark 237'ye kadar çıktı. Ancak 11. sandıktan itibaren Burak Elmas farkı hızla kapattı.

4 bin 731 genel kurul üyeninin oy kullandığı seçimde 1541 oy alan Elmas, seçimi kazandı.

Galatasaray seçim sonuçları

Burak Elmas: 1541

Eşref Hamamcıoğlu: 1500

Metin Öztürk: 893

Yiğit Şardan: 679

İbrahim Özdemir: 92

Burak Elmas 3 yıl görev yapacak

Olağan genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas, 3 yıl süreyle bu görevi üstlenecek.

Burak Elmas'ın yönetim listesi şu isimlerden oluşuyor:

Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Kasapoğlu'ndan Elmas'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burak Elmas’ı tebrik etti:

"Galatasaray Kulübünün yapılan olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Burak Elmas ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Sarı-Kırmızılı Kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."

TFF, Elmas'ı tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübünün 38'inci başkanı olan Burak Elmas için bir tebrik mesajı yayımladı.

"Galatasaray Spor Kulübünün bugün gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Burak Elmas ve yönetim kurulu üyelerini kutlar, yönetim dönemlerinde görevlerinde başarılar dileriz."