Haber Giriş: 19 Haziran 2021 Cumartesi 22:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Ronaldo, Klose'yi yakaladı
[Fotoğraf: AP]
Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerindeki toplam gol sayısını 19'a çıkararak eski Alman futbolcu Miroslav Klose'yi yakaladı.
16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda Portekiz ile Almanya karşı karşıya geldi.
Almanya'nın 4-2 kazandığı maçta Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, attığı golle eski Alman futbolcu Miroslav Klose'nin rekorunu yakaladı.
Kariyerinde ilk kez Almanya ağlarını sarsan 36 yaşındaki Ronaldo, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerindeki toplam gol sayısını 19'a çıkardı.
Ronaldo, Macaristan karşılaşmasında attığı golle Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin en golcü oyuncusu unvanını elde etmişti.
Etiketler: Euro2020
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