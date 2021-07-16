Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
FIFA'dan İtalyan ekibi Spezia'ya transfer yasağı
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), İtalyan temsilcisi Spezia'ya transfer yasağı getirdi.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, İtalya Serie A ekiplerinden Spezia'ya 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle dört dönem transferden men cezası verildi.
FIFA ayrıca Spezia'yı 500 bin İsviçre Frangı para cezasına çarptırdı. Spezia'nın cezası gelecek yıl ocak ayından itibaren başlayacak.
Etiketler: FIFA
Son Haberler
- 17:37
- 17:32
- 17:30
- 17:23
- 17:35
Sıradaki Haber
Kulüpler sorunların "paydaş"larla çözülmesini istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz