Milli sporcular Tokyo'ya uğurlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde eden milli sporcuları Japonya'ya uğurladı.
Tokyo Olimpiyat Oyunları kafilesi yola çıktı. Milli sporcuları, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan uğurladı.
Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da, ''Sizler Tokyo'dayken tüm Türkiye tek yürek olacağız'' diye konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ''84 milyonu en iyi şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum'' dedi.
Öte yandan Manga Grubu, Tokyo 2020'de Türkiye'yi temsil edecek millli sporcular için "Olimpiyat Ateşi" isimli şarkı hazırladı.
Millilerimizin şarkısı @maNgaMusic’ten, destek 83 milyondan…— Gençlik ve Spor Bakanlığı
Olimpiyatlara gidecek #TeamTürkiye için hazırladığımız şarkımız: Olimpiyat Ateşi
Sporcularımıza güç katması dileğiyle… #AdınıTariheYaz pic.twitter.com/Xt36ePf9B2
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