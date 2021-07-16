Tokyo Olimpiyat Oyunları kafilesi yola çıktı. Milli sporcuları, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan uğurladı.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da, ''Sizler Tokyo'dayken tüm Türkiye tek yürek olacağız'' diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ''84 milyonu en iyi şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum'' dedi.

Öte yandan Manga Grubu, Tokyo 2020'de Türkiye'yi temsil edecek millli sporcular için "Olimpiyat Ateşi" isimli şarkı hazırladı.