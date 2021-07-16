Karadeniz ekibinden yapılan açıklamaya göre, 36 yaşındaki sağ bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerinde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Gençlerbirliği gibi takımlarda forma giyen Gökhan Gönül, 505 resmi maçta 23 kez fileleri sarstı, 68 de gol pası verdi.

Tecrübeli futbolcu bu zamana kadar 3 lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 kez de Süper Kupa sevinci yaşadı.