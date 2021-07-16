Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 15:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gökhan Gönül Rizespor'da
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den ayrılan tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattı.
Karadeniz ekibinden yapılan açıklamaya göre, 36 yaşındaki sağ bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Kariyerinde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Gençlerbirliği gibi takımlarda forma giyen Gökhan Gönül, 505 resmi maçta 23 kez fileleri sarstı, 68 de gol pası verdi.
Tecrübeli futbolcu bu zamana kadar 3 lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 kez de Süper Kupa sevinci yaşadı.
Çaykur Rizespor'umuz, tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı.
Etiketler: Çaykur Rizespor Transfer Haberleri
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