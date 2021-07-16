Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Medical Park Stadyumu'ndaki localar yeni sezonda tam kapasite ile kullanıma açık olacak.

Locaların doğu tarafında kalanların zemini yükseltildi, güvenlik ve görüş standartları da iyileştirildi.

KDV dahil loca fiyatları BATI VIP 750 bin lira, köşe 400 bin lira, doğu 400 bin lira, kale arkaları ise 150 bin lira olarak belirlendi.