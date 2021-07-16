Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kulüpler sorunların "paydaş"larla çözülmesini istiyor
Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, futbol dışı kurum ve kuruluşların futbolla ilgili görüş bildirmesinin konuyu farklı yerlere taşıdığı uyarısında bulundu.
Vakıf açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
"Kulüpler Birliği Vakfı olarak futbol ile alakalı problemlerimizi ilgili paydaşlarla çözme gayretiyle hareket etmekteyiz. Bugün geldiğimiz noktada futbol dışı kurum ve kuruluşların futbolla alakalı görüş bildirmeleri konuyu farklı yerlere taşımaktadır ve bu durumu sorunlarımızın çözümüne yönelik faydalı bir davranış olarak görmemekteyiz."
Açıklamada, futbolun problemlerinin yine futbolun paydaşları tarafından çözülmesi gerektiği vurgulandı.
Vakıf, taleplerinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kabul görmemesi halinde müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceklerini bildirmişti.
KAMUOYUNUN BİLGİSİNE pic.twitter.com/08bb5h3Vgx— Kulüpler Birliği (@kulupler) July 16, 2021
Etiketler: Süper Lig
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