FIFA Afrika futbolunu geliştirmeye dönük adımlar atıyor. Başkan Gianni Infantino katıldığı bir panelde konuyla ilgili projelere değindi.

Infantino, Afrika futbolunu daha ilgi çekici hale getirmek için ilk olarak Afrika Uluslar Kupası’nı 2 yıl yerine 4 yılda bir düzenlemeyi planladıklarını açıkladı.

FIFA Başkanı Infantino, Pele’nin "Bir Afrika takımının Dünya Kupası’nı kazanmasını görmek istiyorum’’ sözünü hatırlatarak "Pele’nin isteği hala gerçekleşmedi. Bunun için Afrika futbolunu geliştirecek bir şeyler yapmalıyız’’ dedi.

Gianni Infantino, Afrika kulüplerinin yer alacağı ve 20-24 takımın katılacağı Afrika Şampiyonlar Ligi projesi üzerinde de çalıştıklarını ifade etti.

Infantino ayrıca FIFA üyesi 54 Afrika ülkesinin en az 1 üst düzey stadyuma sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

Dünya futbolunun patronu, yetkili kurullar tarafından Afrikalı hakemlerin profesyonelleştirilmesi ve Afrikalı futbolcuların ülke dışına çıkmasını kulüp yararına düzenleyecek çalışmaların da yapıldığını sözlerine ekledi.