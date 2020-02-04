Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi başlıyor. Lacivert-beyazlı kulüpte Tayfur Havutçu sonrası ligin son iki haftasında takımın başında teknik sorumlu Erkan Çoker çıkmıştı.

Yeni teknik adam arayışı sürdüren Kasımpaşa Fuat Çapa ile teknik direktörlük görevi için prensip anlaşmasına vardı. Resmi açıklamanın yarın yapılması bekleniyor.

2019 yılı aralık ayının başında göreve gelen Tayfur Havutçu Kasımpaşa ile 5 maça çıkmış 1 galibiyet, 4 yenilgi almıştı. Lacivert beyazlılar, yine Havutçu idaresinde Ziraat Türkiye Kupası'nda bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

Kasımpaşa 20 maç sonunda ligde topladığı 16 puan ile 16. sırada düşme hattında bulunuyor.