THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasında 5 Şubat Çarşamba günü Zenit ile Fenerbahçe Beko, St. Petersburg kentinde Yubileyny Spor Sarayı'nda saat 20.00'de karşılaşacak.

Son 6 maçının 5'ini kazanarak yükselişe geçen ve play-off sınırıyla arasında sadece 1 galibiyet bulunan sarı-lacivertliler, 10 galibiyetle 9. sırada yer alıyor.

Zenit ise 7 galibiyetle 18 takımlı ligde 17. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısındaki maçta Zenit, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda son saniye basketiyle 84-81 galip gelmişti.

Avrupa'da 532. maç

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 532. maçına Zenit karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 531 karşılaşmada 305 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 329 maçın 194'ünü kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.