Real Valladolid forması giyen Enes Ünal, transfer süreci ve gelecekteki hedeflerini kulübün sosyal medya hesabına anlattı.

Bu haftaki Mallorca maçında attığı golle takımına 3 puan kazandıran milli futbolcu, İspanyol kulübünde mutlu olduğunu ifade etti.

"Kendimi çok iyi hissediyorum"

5 yıldır Avrupa'da oynadığını hatırlatan Ünal, "Bu süreçte sürekli takım değiştirmek zorunda kaldım ve artık formasını giydiğim takımda bir yıldan fazla kalmak istiyordum. Real Valladolid'de bunu tersine çevirdiğim için çok mutluyum. Burada ikinci yılım ve kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

"Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyorum"

Gelecekteki hedeflerine de değinen genç futbolcu, "La Liga'da 10 gol barajına ulaşmayı hedefliyorum. Daha sonrasında ise Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Enes Ünal, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın kendisini motive ettiğini belirterek, " Daha önce Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda forma giymiş kişiler, kesinlikle bu tecrübeyi yaşamam gerektiğini söylüyor. Ben de milli takım kadrosunda olmak için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.