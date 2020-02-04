Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Karşılaşmayı Trabzonspor 5-0 kazandı ve yarı finalin kapısını araladı.

Alexander Sörloth, 16. dakikada Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

26. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Yusuf Acer kendi kalesine gol attı, Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. 2-0

43. dakikada Trabzonspor Nwakaeme ile bulduğu golle Erzurumspor karşısında skoru 3-0'a getirdi. Nijeryalı oyuncu kupada 2. golünü attı. 3-0

61. dakika Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Merthan Açıl topu kendi kalesine gönderdi. Trabzonspor farkı 4'e çıkardı. 4-0

66. dakikada Sörloth kendisinin ikinci takımının 5. golünü kaydetti. Genç golcü bu golle kupada 3 golünü kaydettmiş oldu. 5-0

Karşılaşmanın rövanşı 13 Şubat Perşembe günü 17.30'da Erzurum'da oynanacak.

İki takım 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda karşı karşıya gelmişti. Trabzonspor, deplasmanda 4-0, sahasında da 5-1 gibi farklı sonuçlarla turu geçen taraf olmuştu.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ 16. dakikada sağ kanattan kazanılan korneri ceza alanı içine gönderen Guilherme'nin ortasını, Alexander Sörloth ceza sahasında yaptığı vuruşla topu filelere giti. 1-0

18. dakikada B.B. Erzurumspor'da Emrah Başsan'ın ceza sahası dışından çektiği şutu farklı şekilde auta çıktı.

GOL - FARK 2'YE ÇIKTI 26. dakikada Guilherme'nin sol kanattan yaptığı orta ceza sahası içinde Yusuf Acer'e çarpan top ağlarla buluştu. 2-0

36. dakikada Daniel Sturridge ceza alanı dışından çok sert vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

GOL - TRABZONSPOR FARKI 3'E ÇIKARDI 43. dakikad ceza sahası içinde Badou Ndiaye'nin pasıyla topla buluşan Anthony Nwakaeme çok sert bir şut çektı ve topu ağlarla buluştu. 3-0

Mücadelenin ilk yarısını Trabzonspor 3-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

TRABZONSPOR'DAN TEHLİKE 48.dakikada Nwakaeme sol kanattan son çizgiye indi, içeri çevirdiği topa Sörloth iyi bir vuruş yapamadı.

ERZURUMSPOR'UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ 49. dakikda B.B. Erzurumspor'da Pote topu ağlara göndermişti ama yan hakem bayrağını kaldırdığı için gol geçerli sayılmadı. Pozisyon VAR'da incelendi ve ofsayt kararı onaylandı.

52. dakikada Gabriel Obertan ceza sahası dışından yerden kaleye gönderdi, kaleci Erce Kardeşler topu yatarak kontrol etti.

TEHLİKELİ ATAK 54. dakikada Guilherme'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Badou Ndiaye çok sert vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

56. dakikada Ibrahim Sissoko'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Ibrahim Sissoko kafa vuruşunu yaptı, top kalecide kaldı.

57. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Alexander Sörloth ortasını yaptı, Daniel Sturridge kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

GOL - ERZURUMSPORLU OYUNCU KENDİ KALESİNE ATTI 60. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan yaptığı ortaya Merthan Açıl ters bir vuruş yaparak topu kendi kalesine gönderdi ve Trabzonspor skoru 4-0 yaptı. 4-0

GOL - TRABZONSPOR FARKA GİTTİ 66. dakikada Anthony Nwakaeme'nin ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Alexander Sörloth düzgün bir vuruşla topu yerden ağalarla buluşturdu. 5-0

73. dakikada Caleb Ekuban ceza sahası içi sol çaprazdan şutunu çekti, kaleci Kayacan Erdoğan iki hamlede topa sahip oldu.

82. dakikada Sissoko'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pote'nin vuruşu savunmaya çarpıp direk dibinden dışarı çıktı.

83. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Bilal'in vuruşunu kaleci Kayacan önledi.

Mücadeleyi bordo mavili ekip 5-0 kazandı.

Stat: Medical Park

Hakem: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil

Trabzonspor: Erce, Kamil Ahmet, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Guilherme (Dk. 79 Bilal Başacıkoğlu ), Nwakaeme, Sturridge (Dk. 60 Doğan Erdoğan), Sörloth (Dk. 67 Ekuban).

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan, Cenk, Aykut, Merthan (Dk. 79 Mahamadou Ba), Yusuf (Dk. 46 Ibrahim Sissoko), İbrahim (Dk. 46 Mickael Pote), Batuhan, Emrah, Obertan, Hasan, Rashad.

Gol: Dk. 16, 66 Sörloth, Dk. 26 Yusuf Acer (Kendi Kalesine), Dk. 60 Merthan Açıl (Kendi Kalesine), Dk. 43 Nwakaeme (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk.30 İbrahim Akdağ, Dk. 86 Rashad (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)