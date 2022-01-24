FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında TOFAŞ, Darüşşafaka'yı konuk edecek.
Bursa'daki TOFAŞ Nilüfer Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka, Tivibu'dan naklen yayımlanacak.
F Grubu'nda yer alan TOFAŞ, 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider olarak son 16 turuna kaldı. G Grubu'nda bulunan Darüşşafaka ise 2 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı ve play-in turuna kaldı. Bu turda son 2 sezonun şampiyonu Hereda San Pablo Burgos'u saf dışı bırakan yeşil-siyahlı takım, son 16'ya adını yazdırdı.
Son 16 turunda iki takım, İspanya'nın BAXI Manresa ve İtalya'nın Nutribullet Treviso ekipleriyle birlikte J Grubu'nda yer aldı. Grubun ilk maçı, TOFAŞ ile Darüşşafaka arasında yapılacak Türk derbisine sahne olacak.
TOFAŞ, ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında dün ağırladığı Darüşşafaka'yı 81-65 mağlup etmişti.
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