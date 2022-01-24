Fenerbahçe kış transfer dönemindeki ilk önemli ayrılığını gerçekleştirdi.

Sarı lacivertli ekip, İngiltere Championship takımlarından Hull City ile Allahyar Sayyadmanesh’in bonservisi için 4,5 milyon euro karşılığında anlaştı. Fenerbahçe ayrıca İranlı futbolcunun sonraki satışından da yüzde 50 pay alacak.

Sarı lacivertliler 2019-2020 sezonunun başında 20 yaşındaki futbolcuyu yaklaşık 850 bin dolara transfer etmişti.

Fenerbahçe’de şans bulmakta zorlanan hücum oyuncusu, önce İstanbulspor, ardından da Zorya’ya kiralandı.

Son 1 yılı Ukrayna ekibinde geçiren Allahyar, 50 maçta 15 kez fileleri sarsıp 7'de asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

3,5 milyon euroya satın alma hakkı bulunan Zorya, maddi sıkıntı yaşadığı için bu hakkını kullanamadı.

Birçok kulübün bir süredir peşinde olduğu forvet oyuncusu, bir süredir Hull City ile görüşmelerini sürdürüyordu.