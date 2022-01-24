Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada, zirve için mücadele eden iki takım karşılaştı.

Mücadele başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi. Milan ve Juventus 1'er puana razı oldu.

Ev sahibi Milan'ın puanı 49'a yükselmiş oldu. Napoli’nin de puanını 49'a yükseltmesiyle Milan, averajla 3'üncü sırada yer aldı.

Juventus, puanını 42 yaptı ve 5'inci basamaktaki yerini korudu. Siyah-beyazlı takımın ligdeki yenilmezlik serisi ise 9 maça çıktı.

Ligin 23'üncü haftasında bugün oynanan diğer maçların sonuçları ise şöyle:

Cagliari-Fiorentina: 1-1, Napoli-Salernitana: 4-1, Spezia-Sampdoria: 1-0, Torino-Sassuolo: 1-1 ve Empoli-Roma: 2-4.