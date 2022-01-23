Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 21:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Londra derbisini Chelsea kazandı
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasındaki başkent derbisinde Chelsea, Tottenham'ı 2-0 yendi.
Bir maç fazlasıyla 3. sıradaki Chelsea, 3 maç eksiğiyle haftaya 5. sırada başlayan Tottenham'ı ağırladı.
Ligde 4 maçtır kazanamayan Chelsea, Ziyech'in 47 ve Thiago Silva'nın 55. dakikada attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.
Tottenham'ın, Antonio Conte teknik direktörlüğe geldiğinden beri ligde yakaladığı 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Chelsea puanını 47'ye yükseltirken, 36 puanda kalan Tottenham 7. sıraya geriledi.
Etiketler: Premier Lig Chelsea
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