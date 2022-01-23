Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, teknik direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

"Hocamıza ve ekibine takımımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."