Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 20:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi
[Fotoğraf: AA]
Erzurumspor'da, teknik direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, teknik direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
"Hocamıza ve ekibine takımımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
Kamuoyunun Bilgisine | pic.twitter.com/0KbNZ52UX2— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) January 23, 2022
Etiketler: Erzurumspor Transfer Haberleri
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