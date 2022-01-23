Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 19:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eyüpspor-Bursaspor maçına kar engeli
[Fotoğraf: İHA]
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Eyüpspor ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşma, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Eyüp Stadı'nda yoğun kar yağışı altında başlayan mücadelenin 12. dakikasında hakem Direnç Tonusluoğlu, saha çizgilerinin net görülmemesi nedeniyle oyunu durdurdu.
Tonusluoğlu, iki takımın teknik direktörü ve kalecileriyle konuştuktan sonra yoğun kar yağışının da devam etmesi sebebiyle soyunma odasına gitme kararı aldı. Soyunma odasında yapılan görüşmelerin ardından müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.
Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğünün bulunduğu müsabakanın ne zaman oynanacağı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulacak.
Eyüpspor - Bursaspor maçında yoğun kar yağışı hakim. pic.twitter.com/h01icbS567— TRT Spor (@trtspor) January 23, 2022
Etiketler: Bursa Kar Yağışı
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