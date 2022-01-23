Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 19:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Leipzig Wolfsburg engelini 2 golle geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Leipzig, sahasında Wolfsburg’u 2-0 mağlup etti.
Leipzig, Bundesliga’nın 20. haftasında Wolfsburg’u Red Bull Arena'da ağırladı.
İlk yarının golsüz berabere tamamlandığı maçta Leipzig, 76. dakikada Willi Orban ve 84. dakikada Josko Gvardiol ile 2 gol bularak karşılaşamadan 2-0 galip ayrıldı.
Üst üste üçüncü galibiyeti alan Leipzig puanını 31’e çıkararak 6. sıraya yükseldi. Wolfsburg ise 21 puanda kaldı ve 15. sıraya geriledi.
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