Nef Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı takım Fatih Öztürk, Sacha Boey, Victor Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde İsmail Çipe, DeAndre Yedlin, Partick van Aanholt, Ryan Babel, Olimpiu Morutan, Christian Luyindama, Barış Alper Yılmaz, Bartuğ Elmaz, Arda Turan, Sofiane Feghouli yer aldı.

Domenec Torrent, 3-1 kaybettikleri Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'de görevlendirdiği 5 oyuncuyu Trabzonspor mücadelesinde oynatmadı.

İspanyol teknik adam, eleştirilen ve taraftarın tepkisini çeken kaleci İsmail Çipe'nin yanı sıra Yedlin, Van Aanholt ve Morutan'ı yedeğe çekti. Kasımpaşa mücadelesinde omzu çıkan Alpaslan Öztürk de kadroda yer almadı.

Torrent, kaleyi İsmail Çipe'nin yerine Fatih Öztürk'e emanet etti. 59 yaşındaki teknik adam, Emre Kılınç, Boey ve cezaları biten Taylan Antalyalı ile Berkan Kutlu'yu sahaya sürdü.

Fatih Öztürk 414 gün sonra sahada

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fatih Öztürk, 414 gün sonra lig maçında forma giydi.

Son olarak 2020-2021 sezonunda 5 Aralık 2020'deki Hatayspor müsabakasında kaleyi koruyan 35 yaşındaki file bekçisi, 1 yıldan fazla süre sonra sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.

Taraftarlardan takıma destek

Sarı-kırmızılı taraftarlar, ligde son 11 maçta 1 galibiyet alabilen takımlarına moral verdi.

Karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan futbolcuları tribüne çağıran taraftarlar, önceki maçlarda protesto ettikleri takımlarına destek verdi.

Bu sırada bazı taraftarlar ise ıslıkla tepki gösterdi.

Tribünler dolmadı

Galatasaray taraftarları, Trabzonspor müsabakasına ilgi göstermedi.

Nef Stadı'ndaki mücadeleyi yaklaşık 20 bin taraftar izlerken, tribünlerin yarısı boş kaldı.

Karşılaşmaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında konuk takım taraftarları alınmıyor.

Trabzonspor'da 2 değişiklik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son yapılan GZT Giresunspor müsabakasının 11'ine göre mecburi 2 değişiklik yaptı.

Bordo-mavili ekip, müsabakaya Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Tymoteusz Puchacz, Berat Özdemir, Dorukhan Toköz, Edin Visca, Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme, Andreas Cornelius 11'i ile başladı.

Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Erce Kardeşler, Emmanouil Siopis, Arda Akbulut, İsmail Köybaşı, Salih Kavrazlı, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Ahmetcan Kaplan, Marek Hamsik ve Serkan Asan yer aldı.

Abdullah Avcı, sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Giresunspor mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Hüseyin Türkmen'den cezası, Abdülkadir Ömür'den ise sakatlığı nedeniyle yararlanamadı. Tecrübeli teknik direktör, bu oyuncuların yerine koronavirüsü atlatan Nwakaeme ile yeni transfer Puchacz'ı sahaya sürdü.

Sakatlığı geçen Hamsik ile koronavirüsü atlatan Siopis de müsabaka kadrosunda yer buldu.

Takımlar sahaya TİM pankartıyla çıktı

İki takım, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) pankartını taşıdı.

İki ekibin futbolcuları, maç öncesi seremoniye "İhracatımız şampiyonlar liginde, hedef 250 milyar dolar" yazılı pankart taşıdı.

Selahattin Beyazıt ve Mustafa Turgat için saygı duruşu

Müsabaka öncesinde hayatını kaybeden eski Galatasaray Kulübü Başkanı Selahattin Beyazıt ve Altay'ın eski milli futbolcusu Mustafa Turgat, için saygı duruşunda bulunuldu.