Lider Trabzonspor kritik maçta Galatasaray karşsında kazanarak şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli daha geride bıraktı. Bordo mavililer 90. dakikada hanesine üç puanı yazdırmasını bildi.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 84. dakikada Bakasetas ile 90. dakikada Visca'dan geldi.

Galatasaray'ın maçtaki tek golünü 31. dakikada Alexandru Cicaldau'nun penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla lider Trabzonspor puanını 54'e yükselterek yoluna devam ediyor. Üste üste 4. mağlubiyetini alan Galatasaray ise 27 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

11. dakikada Galatasaray'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruş sonrası Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza yayı önünde karşılayan Emre Kılınç'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

14. dakikada Halil Dervişoğlu sağdan ceza sahasına girerek şutunu çekti, top kalecide kaldı.

VAR İNCELEMESİYLE PENALTI - 29. dakikada Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girerken Denswil'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından penaltıya hükmetti.

GOL - 31. dakikada topun başına geçen Cicaldau meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

35. dakikada Peres sağdan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, Galatasaray savunmasının müdahale ettiği meşin yuvarlak Nwakaeme'nin önünde kaldı. Trabzonsporlu oyuncunun şutunda top dışarı gitti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

39. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda Hugo'ya çarpıp yön değiştiren topu kaleci Uğurcan Çakır son anda kornere çeldi.

45. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

51. dakikada Bakasetas'ın uzaktan şutunda top kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

52. dakikada atılan uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Cornelius, ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çekti. Yerden düzgün giden top, uzak direğin dibinden auta çıktı.

57. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Cornelius'un arkaya aşırdığı topa dar açıda olmasına rağmen Ahmetcan Kaplan vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

66. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Visca ile paslaşarak içeri giren Peres'in köşeden vuruşunda top auta gitti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - 84. dakikada Trabzonspor'un beraberlik golü geldi. Peres'in ortasını uzaklaştırmak isteyen Marcao'nun uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahası sağ çaprazında Bakasetas'ın önünde kaldı. Trabzonsporlu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlara gitti. 1-1

86. dakikada Emre Kılınç'ın uzun pası sonrası altıpas üzerinde topla buluşan Babel rakibinden sıyrılıp şutunu çekti, kaleci Uğurcan topun ağlara gitmesine izin vermedi.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 90. dakikada Trabzonspor 2-1 öne geçti. Kaleci Fatih Öztürk'ün oyunu paslaşarak kullanmasının ardından Taylan Antalyalı'nın kaptırdığı topu Visca ceza sahası dışından kaleye gönderdi. 1-2

90+5. dakikada Morutan sağdan çizgiye inerek topu içeri ortaladı, arka direkte Babel'in kafa vuruşunu kaleci son anda direk dibinden kornere çıkardı.

Karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: NEF

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Fatih Öztürk, Sacha Boey (Dk. 88 DeAndre Yedlin), Victor Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Emre Kılınç (Dk. 88 Olimpiu Morutan), Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Alexandru Cicaldau (Dk. 71 Sofiane Feghouli), Halil Dervişoğlu (Dk. 62 Ryan Babel).

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Vitor Hugo, Stefano Denswil (Dk. 46 Ahmetcan Kaplan), Tymoteusz Puchacz, Berat Özdemir (Dk. 46 Manolis Siopis), Dorukhan Toköz (Dk. 78 Yunus Mallı), Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme, Edin Visça, Andreas Cornelius.

Sarı kartlar: Dk. 30 Uğurcan Çakır, Dk. 30 Stefano Denswil, Dk. 41 Bruno Peres, Dk. 90+2 Yunus Mallı (Trabzonspor), Dk. 58 Marcao, Dk. 80 Fatih Öztürk (Galatasaray)

Goller: Dk. 31 Alexandru Cicaldau (penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 84 Anastasios Bakasetas, Dk. 90 Edin Visça (Trabzonspor)