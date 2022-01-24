Sarı kırmızılılar, Portekizli orta sahanın 1,5 yıllığına kiralanması için Benfica ile anlaşmaya vardı.

Gedson Fernandes'in toplam maliyeti ise 3,5 milyon euro olacak. Oyuncunun kısa zaman içerisinde İstanbul'a gelmesi ve transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

23 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında da kiralık olarak Galatasaray forması giymişti.

Bu süreçte sarı kırmızılı formayla 18 maça çıkan Gedson Fernandes, 1 gol atıp 3 de asist yapmıştı.