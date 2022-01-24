Trabzonspor İstanbul takımlarına kaybetmedi
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Trabzonspor, İstanbul takımlarına mağlup olmadı.
Bordo-mavililer, İstanbul temsilcilerine karşı bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada, 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi.
Karadeniz ekibi, "Dört büyükler" diye adlandırılan takımlar içerisindeki rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.
Büyük maçlar
Trabzonspor, ligin ilk yarısında Galatasaray ile sahasında 2-2 berabere kalırken, ikinci yarı deplasmanda 2-1 galip geldi. Fenerbahçe'yi ilk yarıda kendi evinde 3-1 yenen bordo-mavililer, İstanbul'da Beşiktaş karşısında da sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Trabzonspor, büyük maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
Bordo-mavili takım, İstanbul'un diğer takımları karşısında ise Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0, VavaCars Fatih Karagümrük'ü İstanbul'da 2-0 mağlup ederken sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.
Trabzon yerel basınında şampiyonluk sesleri
Lider Trabzonspor'un deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenmesinin ardından yerel basında şampiyonluk manşetleri atıldı.
Karadeniz'den Günebakış, Karadeniz, Taka, Karadeniz'de Sonnokta ve Kuzey Ekspres gazeteleri, bordo-mavili takımın adım adım şampiyonluğa yaklaştığını belirtti.
Karadeniz'den Günebakış Gazetesi "Şampiyonluk geliyor", Karadeniz Gazetesi "Selam durun şampiyona", Kuzey Ekspres Gazetesi "Şampiyon geri döndü", Karadeniz Son Nokta Gazetesi "Şampiyonluğa Koşmak Ne Saray", Taka Gazetesi de "Cim-Bom Boom" başlıklarını attı.
Trabzonspor'un son dakikada gelen galibiyeti, taraftarlarını sevince boğdu
Bordo-mavili takımın deplasmanda oynadığı maçı evlerinde, iş yerlerinde ve kafelerde izleyen taraftarların heyecanı, ilk yarının 1-0 geride tamamlanması sonrası ikinci yarıda zirve yaptı.
Bakasetas'ın 84. dakikadaki beraberlik golünün ardından galibiyet beklentisine giren taraftarlar, 90. dakikada Edin Visca'nın skoru 2-1'e taşıyan golüyle adeta sevince boğuldu.
Sosyal medyadan gol sevinçlerini paylaşan taraftarlardan bazılarının maçı izledikleri televizyonları yerinden çıkarmaya çalıştıkları, bazılarının da aileleriyle birlikte galibiyeti kutladıkları görüldü.
- 10:41
- 10:36
- 10:33
- 10:26
- 10:28