Bordo-mavililer, İstanbul temsilcilerine karşı bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada, 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, "Dört büyükler" diye adlandırılan takımlar içerisindeki rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

Büyük maçlar

Trabzonspor, ligin ilk yarısında Galatasaray ile sahasında 2-2 berabere kalırken, ikinci yarı deplasmanda 2-1 galip geldi. Fenerbahçe'yi ilk yarıda kendi evinde 3-1 yenen bordo-mavililer, İstanbul'da Beşiktaş karşısında da sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, büyük maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Bordo-mavili takım, İstanbul'un diğer takımları karşısında ise Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0, VavaCars Fatih Karagümrük'ü İstanbul'da 2-0 mağlup ederken sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Trabzon yerel basınında şampiyonluk sesleri

Lider Trabzonspor'un deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenmesinin ardından yerel basında şampiyonluk manşetleri atıldı.

Karadeniz'den Günebakış, Karadeniz, Taka, Karadeniz'de Sonnokta ve Kuzey Ekspres gazeteleri, bordo-mavili takımın adım adım şampiyonluğa yaklaştığını belirtti.

Karadeniz'den Günebakış Gazetesi "Şampiyonluk geliyor", Karadeniz Gazetesi "Selam durun şampiyona", Kuzey Ekspres Gazetesi "Şampiyon geri döndü", Karadeniz Son Nokta Gazetesi "Şampiyonluğa Koşmak Ne Saray", Taka Gazetesi de "Cim-Bom Boom" başlıklarını attı.

Trabzonspor'un son dakikada gelen galibiyeti, taraftarlarını sevince boğdu

Bordo-mavili takımın deplasmanda oynadığı maçı evlerinde, iş yerlerinde ve kafelerde izleyen taraftarların heyecanı, ilk yarının 1-0 geride tamamlanması sonrası ikinci yarıda zirve yaptı.

Bakasetas'ın 84. dakikadaki beraberlik golünün ardından galibiyet beklentisine giren taraftarlar, 90. dakikada Edin Visca'nın skoru 2-1'e taşıyan golüyle adeta sevince boğuldu.

Sosyal medyadan gol sevinçlerini paylaşan taraftarlardan bazılarının maçı izledikleri televizyonları yerinden çıkarmaya çalıştıkları, bazılarının da aileleriyle birlikte galibiyeti kutladıkları görüldü.