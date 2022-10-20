Fenerbahçe'yi, Dünya Kupası nedeniyle ligde verilecek araya kadar yoğun fikstür bekliyor. Jorge Jesus’un öğrencileri, 22 günde 6 karşılaşmaya çıkacak.

Sarı lacivertliler, bu süreçte sadece bire kere İstanbul dışına çıkacak. 4 müsabakayı Kadıköy'de oynayacak, bir kez de Avrupa yakasına geçecek.

Sarı lacivertliler, 6 maçlık serinin ilk ikisini sahasında oynayacak. Jesus’un öğrencileri, ligde Medipol Başakşehir’i yenmesi halinde zirve için önemli bir avantaj elde edecek.

Fenerbahçe, 27 Ekim Perşembe günü ise yine Kadıköy'de UEFA Avrupa Ligi’nde zorlu bir sınava çıkacak. Sarı lacivertliler, Rennes'i yenmesi halinde grup liderliğini garantileyerek adını son 16 turuna yazdıracak.

Sarı lacivertliler daha sonra 30 Ekim'de deplasmanda İstanbulspor, 3 Kasım'da Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Kiev ve 7 Kasım'da Kadıköy'de Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, 6 maçlık seriyi 12 Kasım'da evinde oynayacağı Bitexen Giresunspor karşılaşmasıyla tamamlayacak.