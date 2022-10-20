Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3 bin 186 metrelik Serres pistinde 21-23 Ekim tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Mert Konuk, Hüseyin Karakaya, Murathan Yiğit Yıldız, Can Başar, Onur Işık, Taha Işık, Adem Işık, Cafer Çömlek, Muammer Nuri Karakaya, Barış Alsancak, Furkan Eryılmaz, Demir Demircinik, Altuğ İnan, Şahin Karadayıoğlu, Harun Akgün, Yunus Erçelik ve Furkan Tahsin Idgü yarışacak.

Türkiye, Bosna Hersek, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Kuzey Makedonya’nın katılacağı organizasyonda sporcular, SP125, SSP300, SSP600, SBK, F600, F1000 ve F110 sınıflarında kupa mücadelesi verecek.

Şampiyona serbest antrenman turlarıyla başlayacak. 22 Ekim Cumartesi günü öğleden önce sıralama antrenmanları öğleden sonra ilk yarışlar, 23 Ekim Pazar günü ise sezonun son yarışı yapılacak.