Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden HangiKredi Ümraniyespor kazanamıyor. İstanbul ekibi, geride kalan 10 haftada galibiyet elde edemeyen tek takım olarak dikkat çekiyor.

Son 5 maçından sadece 2 puan çıkartabilen Ümraniye ekibinin 3 puanı bulunuyor. Süper Lig'teki ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan İstanbul ekibi, Gaziantep deplasmanından da 1 puan ile döndü.

Kırmızı beyazlıların son olarak evinde oynadığı Yukatel Kayserispor maçı ise 2-2 sonuçlandı. Ligde son sırada bulunan Kırmızı beyazlılar, 3 puan hasretinin yanında gol yollarında da sıkıntı yaşıyor.

9 karşılaşmada 7 kez fileleri havalandıran Ümraniye ekibi, kalesinde 13 gol gördü. HangiKredi Ümraniyespor'un kaydettiği 7 golden 3'ü Antonio Mrsic'e ve 2'si Tomislav Glumac'e ait.