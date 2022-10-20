Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Berlin'de yapılacak organizasyon 23 Ekim Pazar gününe kadar sürecek.

Organizasyonda Türkiye'yi, Berkay Ömer Öğretir, Efe Turan, Ecem Dönmez, Emre Gürdenli, Gökhan Yiğitoğlu, Hüseyin Emre Sakçı ile Rasim Oğulcan Gör temsil edecek.