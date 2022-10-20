Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
7 milli yüzücü Yüzme Dünya Kupası Yarışlarında Türkiye'yi temsil edecek
[AA arşiv]
Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) Dünya Kupası Yarışları, 21 Ekim Cuma günü Almanya'da başlayacak. Organizasyonda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Berlin'de yapılacak organizasyon 23 Ekim Pazar gününe kadar sürecek.
Organizasyonda Türkiye'yi, Berkay Ömer Öğretir, Efe Turan, Ecem Dönmez, Emre Gürdenli, Gökhan Yiğitoğlu, Hüseyin Emre Sakçı ile Rasim Oğulcan Gör temsil edecek.
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