Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Macar stoper Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen sağlık kontrollerinde, 22 yaşındaki oyuncunun detaylı kan tetkiklerinin yapıldı.
Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen Macar futbolcunun sağlık taramasının, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
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