Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 13:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun, koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular ve teknik ekibe uygulanan testin ardından Hakan ve Theo Hernandez Covid-19'a yakalandı.
İki futbolcu da hastalık belirtisi göstermedi ve bir süre evlerinde tecrit altında kalacak.
Etiketler: Koronavirüs
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